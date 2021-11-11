США продолжат работу над предоставлением военной помощи Украине – Госдепартамент

В 2021 году Конгресс США по запросу администрации выделил на военную помощь Украине почти $400 млн, отметил Блинкен Фото: EPA

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Конгресс по запросу администрации выделил почти $400 млн только в этом финансовом году на помощь в сфере безопасности. Мы будем работать с Конгрессом, чтобы обеспечить продолжение предоставления необходимой Украине военной помощи, включая летальное оборонительное оружие для защиты от любой российской агрессии", – сказал Блинкен.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина ожидает "всего, что может помочь нам усилить наши способности обороны".

"Будет ли это обмен разведывательной информацией или системы противовоздушной обороны, или что-то другое. У нас очень хороший опыт работы с США в оборонном секторе, мы никогда не компрометировали Соединенные Штаты в этой сфере, и у нас очень надежное партнерство с Америкой, а также с некоторыми другими странами, которые работают в сфере безопасности с нами", – отметил Кулеба на пресс-конференции.

Он добавил, что "Украина не намеренна ни на кого нападать".

"Все, что мы ищем, служит цели обороны Украины", – резюмировал глава МИД.