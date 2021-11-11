США продолжат работу над предоставлением военной помощи Украине – Госдепартамент

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.
"Конгресс по запросу администрации выделил почти $400 млн только в этом финансовом году на помощь в сфере безопасности. Мы будем работать с Конгрессом, чтобы обеспечить продолжение предоставления необходимой Украине военной помощи, включая летальное оборонительное оружие для защиты от любой российской агрессии", – сказал Блинкен.
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина ожидает "всего, что может помочь нам усилить наши способности обороны".
"Будет ли это обмен разведывательной информацией или системы противовоздушной обороны, или что-то другое. У нас очень хороший опыт работы с США в оборонном секторе, мы никогда не компрометировали Соединенные Штаты в этой сфере, и у нас очень надежное партнерство с Америкой, а также с некоторыми другими странами, которые работают в сфере безопасности с нами", – отметил Кулеба на пресс-конференции.
Он добавил, что "Украина не намеренна ни на кого нападать".
"Все, что мы ищем, служит цели обороны Украины", – резюмировал глава МИД.
В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи.
В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.
В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".
Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября.