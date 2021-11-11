США помогут Украине диверсифицировать энергетические ресурсы – Блинкен

Мероприятие транслировалось в YouTube Госдепартамента США и в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что включает предоставление нового финансирования, которое поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Мы также работаем с ключевыми партнерами и союзниками в целях задействования всех возможных рычагов давления для продления транзитного газового соглашения Украины с Россией", – сказал Блинкен.

10 ноября США и Украина подписали Хартию о стратегическом партнерстве двух стран.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В октябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 2,634 млрд м³ (на 623 млн м³ ниже по сравнению с показателями сентября).

С 1 ноября 2021 года "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Согласно договору между США и ФРГ, транзит газа через Украину после введения в действие трубопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).