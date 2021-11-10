"Газпром" повысил до максимума заявку на транзит газа по Украине

10 ноября компания бронировала 100,2 млн м³, 9 ноября фактическая прокачка газа через территорию Украины составила 88,6 млн³.

Кроме того, выросли заявки "Газпрома" на использование газопровода "Ямал – Европа" через Беларусь и Польшу (до 31 млн м³ в сутки) и в Словакию (до 83 млн м³).

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В октябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 2,634 млрд м³ (на 623 млн м³ ниже по сравнению с показателями сентября).

С 1 ноября 2021 года "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.