Столтенберг: Россия сосредоточивает военную технику и силы возле Украины

Столтенберг рассчитывает на то, что ситуация возле украинской границы не выйдет из-под контроля Фото: ЕРА

"Возле Украины сейчас происходит нагромождение военной техники и сил России, которая продемонстрировала, что имеет желание и способность использовать такую военную силу против Украины. Мы это видели раньше. Мы видели аннексию Крыма Россией и то, как они поддерживают сепаратистов на Донбассе", – подчеркнул Столтенберг.

Он призвал не спекулировать на этой теме, подтвердив при этом факт "необычной концентрации" военных сил и техники РФ.

"Мы видели, что Россия в прошлом показала готовность использовать эти силы против своих соседей, таких как Украина и Грузия. Также мы видим курс, которого она придерживается по отношению к Молдове в течение многих лет", – добавил Столтенберг.

Генсек НАТО рассчитывает на то, что ситуация возле украинской границы не выйдет из-под контроля.

30 октября газета The Washington Post писала, что РФ возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. В публикации отмечалось, что в последнее время в соцсетях появились видео, свидетельствующие о передвижении войск на юге и западе РФ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на 1 ноября не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе. В ГУР МО считают, что факты, которые фигурируют в публикациях СМИ, "являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".