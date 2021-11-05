Нацбанк введет в оборот монету "Десантно-штурмовые войска ВСУ". Ее выпустили тиражом 1 млн экземпляров

"Монета посвящена отдельному роду войск, относящемуся к силам немедленного реагирования ВСУ, которые характеризуются высокой маневренностью и автономностью действий, предназначены для быстрого развертывания с целью ведения наступательных, штурмовых действий, прикрытия отдельных направлений, а также охвата противника воздухом, ведения боевых действий в его тылу", – отметили в релизе.

На аверсе монеты изображен малый государственный герб Украины, нарукавный знак Десантно-штурмовых войск ВСУ. В центре на зеркальном фоне – эмблема Десантно-штурмовых войск, номинал 10 и графический символ гривны.

На реверсе изображен десантник в рыцарских доспехах, за его спиной – полураскрытые крылья архангела Михаила, покровителя войск.

Инфографика: bank.gov.ua

Монета выпущена тиражом 1 млн экземпляров из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.