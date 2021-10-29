Нацбанк Украины вводит в обращение памятную монету "Хотинская битва"

"Монета посвящена важному событию европейской истории первой половины XVII века, фактически решившему судьбу христианской цивилизации – 400-летию Хотинской эпопеи. Во время этого сражения совместными усилиями запорожско-польско-литовского войска на молдавской границе было остановлено войско Османской империи", – отметили в Нацбанке.

На аверсе монеты изображена композиция, символизирующая осаду Хотинского лагеря: крепость, войска защитников, вокруг которых клубы дыма; вверху за рекой, справа от крепости, – стилизованный лагерь противников.

На реверсе монеты на переднем плане изображен гетман Петр Сагайдачный, на втором – фигуры воинов.

Инфографика: bank.gov.ua

Монета изготовлена из нейзильбера, ее тираж – 35 тыс. экземпляров. Она входит в серию памятных монет "Герои казацкой эпохи".