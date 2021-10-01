НБУ выпустит памятную монету "Иван Поддубный"

Монета из серии "Выдающиеся личности Украины" номиналом 2 гривны будет произведена из нейзильбера и выпущена тиражом 35 тыс.

Указывается, что на аверсе монет сверху размещены логотип банкнотно-монетного двора, надписи "Украинский богатырь" и "Чемпион чемпионов" вокруг изображения земного шара, по бокам – стилизованные сцены борьбы, номинал монеты, надпись "Украина", а сбоку указан год чеканки – 2021.

На реверсе размещен портрет спортсмена, его годы жизни – 1871–1949 – и надпись "Иван Поддубный".

Фото: bank.gov.ua

Поддубный родился в Полтавской губернии Российской империи в семье потомственного казака Максима Поддубного. Был многократным чемпионом мира по классической (греко-римской) борьбе в супертяжелом весе. 8 октября 2021 года исполняется 150 лет со дня его рождения.