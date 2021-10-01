НБУ выпустит памятную монету "Иван Поддубный"

Монета из серии "Выдающиеся личности Украины" номиналом 2 гривны будет произведена из нейзильбера и выпущена тиражом 35 тыс.
Указывается, что на аверсе монет сверху размещены логотип банкнотно-монетного двора, надписи "Украинский богатырь" и "Чемпион чемпионов" вокруг изображения земного шара, по бокам – стилизованные сцены борьбы, номинал монеты, надпись "Украина", а сбоку указан год чеканки – 2021.
На реверсе размещен портрет спортсмена, его годы жизни – 1871–1949 – и надпись "Иван Поддубный".
Поддубный родился в Полтавской губернии Российской империи в семье потомственного казака Максима Поддубного. Был многократным чемпионом мира по классической (греко-римской) борьбе в супертяжелом весе. 8 октября 2021 года исполняется 150 лет со дня его рождения.
За последние месяцы НБУ выпустил памятные монеты, посвященные погибшему на Донбассе певцу, Герою Украины Василию Слипаку, первому главе ОУН Евгению Коновальцу, маякам Украины, 30-летию независимости страны, 80-летию трагедии в Бабьем Яру и другие.