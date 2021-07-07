Нацбанк хочет изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн

Он отметил, что пока регулятор не рассматривает оптимизацию банкнотно-монетного ряда.
"Единственное, что могу сказать: мы услышали жалобы украинцев на качество монет, в первую очередь 1 и 2 грн. Сейчас мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными в применении в первую очередь для людей с недостатками зрения, людей преклонного возраста и так далее", – сказал он.
Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 грн 27 апреля 2018 года. Тогда же прекратился выпуск банкнот номиналом 1 и 2 грн. Тогдашний исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий пояснил, что из-за износа бумажных гривен ежегодно изымается около 800 млн штук банкнот, более 40% из которых – номиналом от 1 до 10 грн.