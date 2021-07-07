Нацбанк хочет изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн

Новые монеты номиналом 1 и 2 грн были введены в обращение в 2018 году Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Он отметил, что пока регулятор не рассматривает оптимизацию банкнотно-монетного ряда.

"Единственное, что могу сказать: мы услышали жалобы украинцев на качество монет, в первую очередь 1 и 2 грн. Сейчас мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными в применении в первую очередь для людей с недостатками зрения, людей преклонного возраста и так далее", – сказал он.