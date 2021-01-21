НБУ ввел в обращение памятную монету 20 грн

К 150-й годовщине со дня рождения украинской писательницы Леси Украинки Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету номиналом 20 грн.

21 января Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету номиналом 20 грн. Она посвящена 150 годовщине со дня рождения украинской писательницы, переводчицы, фольклористки, общественного и культурного деятеля Леси Украинки. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Леся Украинка – выдающийся украинский литератор. Многогранный талант писательницы проявился в самых разнообразных жанрах – лирике, эпосе, драме, поэзии, прозе, публицистике. Ее творчество полно глубоких патриотических чувств к Украине", – сообщает НБУ.

В Нацбанке рассказали, что на аверсе монеты размещены: вверху надпись "Україна", справа – малый Государственный герб Украины и композиция, символизирующая яркий, эмоциональный, богатый мир поэзии Леси Украинки: слева на зеркальном фоне – стилизованные под свечи образы мужчины и женщины; справа – ключ журавлей, над которым номинал 20 грн и год чеканки монеты – 2021.

"На реверсе монеты на фоне стилизованных веток с листьями изображен портрет Леси Украинки; слева – годы жизни 1871–1913; надписи: Леся/Украинка (под портретом), Л. Косач-Квитка / (в литературе Леся Украинка) (факсимиле Леси Украинки)", – говорится в сообщении.

Фото: bank.gov.ua

По случаю памятной даты также выпустят сувенирную серебряную банкноту номиналом 200 грн, рассказали в НБУ на странице в Facebook.



