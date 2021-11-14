Отвлекает внимание от действий РФ на границе с Украиной. В США осудили гибридную атаку Минска на границе с Польшей

О тематике разговора Блинкен сообщил в Twitter.

"Разговаривал с министром иностранных дел Польши Рау, чтобы подтвердить нашу солидарность перед лицом гибридной кампании Лукашенко на границе Польши и Беларуси, направленной на создание угрозы безопасности, сеяние разногласий и отвлечение от действий России на границе с Украиной", – написал госсекретарь США.

Spoke yesterday with Polish Foreign Minister Rau to reaffirm our solidarity in the face of Lukashenka’s hybrid campaign on the Poland-Belarus border, which seeks to threaten security, sow division, and distract from Russia’s activities on the border with Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 14, 2021

Блинкен подтвердил поддержку Польши Соединенными Штатами "перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов режимом Лукашенко", отметил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщается в релизе на сайте американского ведомства.

Блинкен и Рау призвали Лукашенко "устранить основные причины санкций, введенных Западом, – отказ белорусскому народу в правах человека и основополагающих свободах".

В то же время госсекретарь США "выразил свою глубокую признательность Польше за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Соединенные Штаты, Польша и другие союзники и партнеры едины в возложении на Москву значительных затрат за ее военную агрессию и злонамеренные действия в регионе", – подчеркивается в документе.

Как сообщается на сайте МИД Польши, Блинкен представил критерии, которые Варшава "будет учитывать при оценке ситуации на польско-белорусской границе и при принятии дальнейших решений". При этом оба министра также коснулись ситуации вокруг Украины, указал спикер МИД Польши Лукаш Ясина.