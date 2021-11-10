Госпогранслужба Польши сообщила, что за сутки границу с Беларусью пытались незаконно пересечь почти 600 раз

"Вчера зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы Польши и Беларуси. Задержаны девять человек – пять граждан Ливана, три гражданина Ирака и один гражданин Сирии", – говорится в сообщении.

В пограничном ведомстве Польши отметили, что 9 ноября были приняты решения о высылке из Польши 48 человек.

За пособничество в незаконной деятельности на границе задержаны один россиянин, один швед и один литовец, подчеркнули в погранслужбе Польши.