Госпогранслужба Польши сообщила, что за сутки границу с Беларусью пытались незаконно пересечь почти 600 раз

"Вчера зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы Польши и Беларуси. Задержаны девять человек – пять граждан Ливана, три гражданина Ирака и один гражданин Сирии", – говорится в сообщении.
В пограничном ведомстве Польши отметили, что 9 ноября были приняты решения о высылке из Польши 48 человек.
За пособничество в незаконной деятельности на границе задержаны один россиянин, один швед и один литовец, подчеркнули в погранслужбе Польши.
Wczoraj odnotowali * my 599 prób nielegalnego przekroczenia granicy * Zatrzymanych zosta * o 9os.(5ob.LBN,3ob.IRQ,1ob.SYR). Wobec 48 osób zosta * y wydane postanowienia o opuszczeniu Polski. Za pomocnictwo zatrzymano 3os.(1ob.RUS, 1ob.SWE, 1ob.LTU).#TrzymamyStraz pic.twitter.com/e0YJYOmGEz— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 10, 2021
17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.