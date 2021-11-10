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Госпогранслужба Польши сообщила, что за сутки границу с Беларусью пытались незаконно пересечь почти 600 раз

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Польские пограничники отчитались о гражданстве задержанных
Польские пограничники отчитались о гражданстве задержанных
Фото: Stanisław Żaryn / Twitter

9 ноября при попытке незаконно перейти белорусско-польскую границу были задержаны девять мигрантов. Об этом пограничная служба Польши проинформировала 10 ноября в Twitter.

"Вчера зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы Польши и Беларуси. Задержаны девять человек – пять граждан Ливана, три гражданина Ирака и один гражданин Сирии", – говорится в сообщении.

В пограничном ведомстве Польши отметили, что 9 ноября были приняты решения о высылке из Польши 48 человек.

За пособничество в незаконной деятельности на границе задержаны один россиянин, один швед и один литовец, подчеркнули в погранслужбе Польши.

Контекст:

17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

Теги: Ирак, Ливан, Беларусь, Польша, миграция, Сирия, граница, пограничники, мигранты, Евросоюз, нелегалы
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