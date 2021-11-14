"Ситуация может коснуться нас". Данилов сообщил, что в Беларуси находится 16 тыс. нелегальных мигрантов

"Восьмой год продолжается военная агрессия со стороны РФ, и то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом – это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе", – отметил Данилов.

По его информации, на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

"Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования", – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе, отмечает пресс-служба СНБО.

Глава СБУ Баканов сегодня после совещания в Луцке заявил, что спецслужба принимает меры, чтобы сделать невозможным миграционный кризис на границе.

Диверсанты, которые могут маскироваться под мигрантов, при попытке попасть на территорию Украины из Беларуси – будут уничтожены. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ.