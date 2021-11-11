"Начиная от использования физической силы до спецсредств". В МВД Украины рассказали, как будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси

"Наша разведка сообщает о том, что Беларусь наращивает количество мигрантов на своей территории, речь может идти о тысячах людей, которых хотят использовать в качестве оружия. Мы знаем, где может быть самый вероятный прорыв границы. И там мы укрепляем защиту, также укрепление проходит вдоль границы с Республикой Беларусь", – отметил Енин.
По его словам, количество военнослужащих на границе Украины удвоится.
"Мы не дадим втянуть пограничные территории Украины в миграционную войну", – подчеркнул первый замглавы МВД.
Енин добавил, что для предотвращения возможного попадания колонн нелегальных мигрантов в Украину правоохранители будут использовать все силы и средства, согласно закону об охране госграницы.
"Начиная с использования физической силы для вытеснения нелегальных мигрантов до использования спецсредств, имеющихся на вооружении наших правоохранителей", – уточнил представитель МВД Украины.
По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, границу с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей.
"Эта группировка будет состоять из 3 тыс. военнослужащих ГПСУ, 3,5 тыс. Нацгвардии и 2 тыс. Нацполиции. Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов", – сообщил глава МВД.
17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
10 ноября на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины министр внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал усиление границы с Беларусью.