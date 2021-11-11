Границу с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тыс. правоохранителей – МВД Украины

Министр внутренних дел Денис Монастырский во время визита в Волынскую область проверил состояние охраны границы с Беларусью и места дислокации дополнительных сил МВД, переброшенных в соответствии с решением СНБО об усилении охраны границы на направлениях потенциального движения мигрантов.
"Дополнительно будет привлечено около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских. Эта группировка будет состоять из 3 тыс. военнослужащих ГПСУ, 3,5 тыс. Нацгвардии и 2 тыс. Нацполиции. Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов", – сообщил министр.
17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
10 ноября на брифинге после заседания СНБО министр внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал усиление границы с Беларусью.