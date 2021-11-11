Границу с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тыс. правоохранителей – МВД Украины

Министр внутренних дел Денис Монастырский во время визита в Волынскую область проверил состояние охраны границы с Беларусью и места дислокации дополнительных сил МВД, переброшенных в соответствии с решением СНБО об усилении охраны границы на направлениях потенциального движения мигрантов.

"Дополнительно будет привлечено около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских. Эта группировка будет состоять из 3 тыс. военнослужащих ГПСУ, 3,5 тыс. Нацгвардии и 2 тыс. Нацполиции. Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов", – сообщил министр.