Депутат Бундестага предложил временно разместить мигрантов из Беларуси в Украине

Шмид считает незаконными действия Польши в отношении беженцев, в частности то, что польские власти не дают им возможности подать заявку на убежище в Евросоюзе.
По его мнению, следует разрешить въезд в Польшу беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, а после доставить их в страну за пределами Евросоюза на период, пока завершится процедура получения убежища в ЕС.
Представитель СДПГ заявил, что таким местом может стать и Украина.
"Есть планы поговорить об этом с соседними странами, такими как Украина. Так мы можем четко дать понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", – цитирует Шмида Sna News.
17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.