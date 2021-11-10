Депутат Бундестага предложил временно разместить мигрантов из Беларуси в Украине

Нильс Шмид предлагает разместить беженцев в Украине на время оформления убежища в ЕС Фото: EPA

Шмид считает незаконными действия Польши в отношении беженцев, в частности то, что польские власти не дают им возможности подать заявку на убежище в Евросоюзе.

По его мнению, следует разрешить въезд в Польшу беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, а после доставить их в страну за пределами Евросоюза на период, пока завершится процедура получения убежища в ЕС.

Представитель СДПГ заявил, что таким местом может стать и Украина.

"Есть планы поговорить об этом с соседними странами, такими как Украина. Так мы можем четко дать понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", – цитирует Шмида Sna News.