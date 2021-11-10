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Депутат Бундестага предложил временно разместить мигрантов из Беларуси в Украине

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Нильс Шмид предлагает разместить беженцев в Украине на время оформления убежища в ЕС
Нильс Шмид предлагает разместить беженцев в Украине на время оформления убежища в ЕС
Фото: EPA

Мигрантов, которые находятся на границе Беларуси с Польшей, можно временно разместить в Украине до тех пор, пока будет продолжаться процедура получения беженцами убежища в ЕС. Об этом 10 ноября в интервью Deutschlandfunk заявил пресс-секретарь фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге по вопросам внешней политики Нильс Шмид.

Шмид считает незаконными действия Польши в отношении беженцев, в частности то, что польские власти не дают им возможности подать заявку на убежище в Евросоюзе.

По его мнению, следует разрешить въезд в Польшу беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, а после доставить их в страну за пределами Евросоюза на период, пока завершится процедура получения убежища в ЕС.

Представитель СДПГ заявил, что таким местом может стать и Украина.

"Есть планы поговорить об этом с соседними странами, такими как Украина. Так мы можем четко дать понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", – цитирует Шмида Sna News.

Контекст:

17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

Теги: Германия, Украина, Беларусь, Польша, миграция, граница, беженцы, пограничники, Бундестаг, мигранты, нелегалы, границы
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