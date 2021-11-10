Премьер Польши назвал ситуацию на границе с Беларусью "тихой местью Лукашенко" и "проявлениями государственного терроризма"

"Издалека эти события на польско-белорусской границе могут показаться миграционным кризисом, но это не миграционный кризис, это политический кризис, возникший с особой целью дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе", – сказал он.
По словам Моравецкого, ситуация на польско-белорусской границе является "проявлением государственного терроризма".
"Это также тихая месть [считающего себя президентом Беларуси] Александра Лукашенко за поддержку демократических выборов в Беларуси в августе прошлого года и за изменения, которые, как мы надеялись, произойдут, на которые надеялась вся Европа... Сегодня мы должны усилить наше давление путем соответствующего санкционного механизма", – заявил политик.
Он также заявил, что необходимо начать "дипломатические действия на уровне Брюсселя" в столицах стран Ближнего Востока, так как "нет никаких сомнений" в том, что именно белорусский режим привозил мигрантов с Ближнего Востока к границе.
"Мы все больше настроены вводить экономические санкции. Мы обсудим их на заседании Европейского совета. Я также просил, чтобы такое заседание в видеоформате было созвано как можно скорее, еще до декабрьского заседания, для обсуждения этого вопроса", – добавил премьер.
17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.