Премьер Польши назвал ситуацию на границе с Беларусью "тихой местью Лукашенко" и "проявлениями государственного терроризма"

"Издалека эти события на польско-белорусской границе могут показаться миграционным кризисом, но это не миграционный кризис, это политический кризис, возникший с особой целью дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе", – сказал он.

По словам Моравецкого, ситуация на польско-белорусской границе является "проявлением государственного терроризма".

"Это также тихая месть [считающего себя президентом Беларуси] Александра Лукашенко за поддержку демократических выборов в Беларуси в августе прошлого года и за изменения, которые, как мы надеялись, произойдут, на которые надеялась вся Европа... Сегодня мы должны усилить наше давление путем соответствующего санкционного механизма", – заявил политик.

Он также заявил, что необходимо начать "дипломатические действия на уровне Брюсселя" в столицах стран Ближнего Востока, так как "нет никаких сомнений" в том, что именно белорусский режим привозил мигрантов с Ближнего Востока к границе.

"Мы все больше настроены вводить экономические санкции. Мы обсудим их на заседании Европейского совета. Я также просил, чтобы такое заседание в видеоформате было созвано как можно скорее, еще до декабрьского заседания, для обсуждения этого вопроса", – добавил премьер.