Монастырский: Мы не исключаем сценария с мигрантами на границе с Беларусью, как в Польше

"Сегодня вопрос номер один – это вопрос по украинско-белорусской границе. Не могу вдаваться в подробности, но могу сказать, что мы готовимся к сценариям, подобным тем, которые происходят на польско-белорусской границе. Мы сегодня принимаем решение об усилении присутствия Госпогранслужбы на украинско-белорусской границе. Сегодня были определены наиболее вероятные участки массового скопления мигрантов вблизи госграницы. Будет усилена охрана госграницы силами Нацгвардии и Нацполиции Украины", – сказал министр.
Он добавил, что будут также привлечены подразделения территориальной обороны в пограничных областях, чтобы провести учения по взаимодействию всех подразделений и быть готовыми к "любым возможным сценариям в случае попадания нелегальных мигрантов из африканских стран в первую очередь, которые прибывают на территорию Беларуси и искусственно продвигаются сегодня к польской границе".
"Но мы не исключаем, что такие сценарии возможны и в отношении украинской границы. Поэтому ответ и реакция украинских правоохранителей, гвардейцев будут достаточно жесткими, четкими, корректными, в рамках закона, который регламентирует защиту государственной границы", – заявил Монастырский.
Ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей обсуждалась на сегодняшнем заседании СНБО и было принято "соответствующее решение", сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов.
17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.
Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами.