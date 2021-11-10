Ситуация на границе Беларуси с Польшей была ключевым вопросом заседания СНБО Украины – Данилов

"Вы знаете. что есть вопрос обострения на белорусско-польской границе, которая находится близко к нашей стране, непосредственно касается нашей страны. Вчера состоялось большое совещание в Главном управлении разведки Минобороны, мы заслушали доклад о положении дел. Был сделан доклад президенту Украины, после чего [президент] Владимир Александрович [Зеленский] принял решение сегодня по этому поводу провести заседание СНБО", – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, по этому вопросу докладывали министр внутренних дел Денис Монастырский и министр обороны Алексей Резников.

"Принято соответствующее решение", – добавил он.

На вопрос журналистов Данилов уточнил, что ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей была "вопросом номер один, ключевым вопросом" сегодняшнего заседания СНБО". По его словам, "все соответствующие ведомства получили соответствующие указания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовой документ, и все они будут обязательно их выполнять".