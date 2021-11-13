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Белорусские солдаты ночью ломали забор на границе с Польшей, мигранты пытались прорваться – польская погранслужба

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Польские пограничники заверили, что пресекли очередную попытку прорыва границы
Польские пограничники заверили, что пресекли очередную попытку прорыва границы
Фото: EPA

Ночью 13 ноября белорусские солдаты рушили заграждения на границе с Польшей и слепили польских пограничников, помогая мигрантам, которые в это время пытались прорвать границу. Об этом сообщила в Twitter пограничная служба Польши.

"Белорусские солдаты пытались разрушить временное заграждение, вырывали столбы забора и пытались разорвать колючую проволоку служебной машиной. Кроме того, они слепили польских пограничников лазерами и стробоскопом", – говорится в сообщении. К нему приложено соответствующее видео.

Рядом в это время находилась группа мигрантов из 100 человек. Польша утверждает, что белорусские военные снабдили их слезоточивым газом, которые те применяли против польских пограничников.

Пограничники заверили, что эта и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу были пресечены. По их словам, накануне, 12 ноября, польская погранслужба зафиксировала 219 попыток незаконного пересечения границы.

Пограничники отмечают также, что крупный палаточный лагерь мигрантов под Кузницей остается на месте и с белорусской стороны туда привозят дрова и продукты. 

Кроме того, 12 ноября в лесу на польско-белорусской границе обнаружили тело молодого мигранта из Сирии, сообщила полиция Подляского воеводства Польши. Установить причину смерти на месте не удалось. Это уже не первая подобная смерть за время мигрантского кризиса.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции. 

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз, и под видом туристов отвозят в Минск. 

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе. 

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами. 12 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз намерен на следующей неделе ввести санкции против лиц, которые прямо или косвенно поддерживают незаконную переправку мигрантов в Беларусь.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, граница, пограничники, мигранты, лагерь, нелегалы, границы
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