Белорусские солдаты ночью ломали забор на границе с Польшей, мигранты пытались прорваться – польская погранслужба

"Белорусские солдаты пытались разрушить временное заграждение, вырывали столбы забора и пытались разорвать колючую проволоку служебной машиной. Кроме того, они слепили польских пограничников лазерами и стробоскопом", – говорится в сообщении. К нему приложено соответствующее видео.
Рядом в это время находилась группа мигрантов из 100 человек. Польша утверждает, что белорусские военные снабдили их слезоточивым газом, которые те применяли против польских пограничников.
Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwa * a na mo * liwo * nielegalnego przekroczenia granicy. Bia * orusini wyposa * yli cudzoziemców w gaz * zawi * cy, który zosta * u * yty w kierunku polskich s * u * b. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. * zapobiegli * my pic.twitter.com/aUq2WLbv0T— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021
Пограничники заверили, что эта и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу были пресечены. По их словам, накануне, 12 ноября, польская погранслужба зафиксировала 219 попыток незаконного пересечения границы.
Wczoraj odnotowali * my 219 prób nielegalnego przekroczenia granicy * . Zatrzymano 3 os.(ob.IRQ). Wobec 78 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Pozosta * ym próbom zapobiegli * my. Za pomocnictwo zatrzymano 1 ob. Polski.#naGranicy pic.twitter.com/miOdkSO4Pv— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021
Пограничники отмечают также, что крупный палаточный лагерь мигрантов под Кузницей остается на месте и с белорусской стороны туда привозят дрова и продукты.
Drewno na opa * oraz po * ywienie dojecha * o do koczowiska w pobli * u Ku * nicy. Bia * orusini przygotowuj * si * na d * ugotrwa * e oddzia * ywanie na Polsk * i destabilizacj * naszej granicy. https://t.co/eq9khdlkh6— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 12, 2021
Кроме того, 12 ноября в лесу на польско-белорусской границе обнаружили тело молодого мигранта из Сирии, сообщила полиция Подляского воеводства Польши. Установить причину смерти на месте не удалось. Это уже не первая подобная смерть за время мигрантского кризиса.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз, и под видом туристов отвозят в Минск.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".
17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами. 12 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз намерен на следующей неделе ввести санкции против лиц, которые прямо или косвенно поддерживают незаконную переправку мигрантов в Беларусь.