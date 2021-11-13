Белорусские солдаты ночью ломали забор на границе с Польшей, мигранты пытались прорваться – польская погранслужба

"Белорусские солдаты пытались разрушить временное заграждение, вырывали столбы забора и пытались разорвать колючую проволоку служебной машиной. Кроме того, они слепили польских пограничников лазерами и стробоскопом", – говорится в сообщении. К нему приложено соответствующее видео.

Рядом в это время находилась группа мигрантов из 100 человек. Польша утверждает, что белорусские военные снабдили их слезоточивым газом, которые те применяли против польских пограничников.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwa * a na mo * liwo * nielegalnego przekroczenia granicy. Bia * orusini wyposa * yli cudzoziemców w gaz * zawi * cy, który zosta * u * yty w kierunku polskich s * u * b. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. * zapobiegli * my pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Пограничники заверили, что эта и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу были пресечены. По их словам, накануне, 12 ноября, польская погранслужба зафиксировала 219 попыток незаконного пересечения границы.

Wczoraj odnotowali * my 219 prób nielegalnego przekroczenia granicy * . Zatrzymano 3 os.(ob.IRQ). Wobec 78 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Pozosta * ym próbom zapobiegli * my. Za pomocnictwo zatrzymano 1 ob. Polski.#naGranicy pic.twitter.com/miOdkSO4Pv — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Пограничники отмечают также, что крупный палаточный лагерь мигрантов под Кузницей остается на месте и с белорусской стороны туда привозят дрова и продукты.

Drewno na opa * oraz po * ywienie dojecha * o do koczowiska w pobli * u Ku * nicy. Bia * orusini przygotowuj * si * na d * ugotrwa * e oddzia * ywanie na Polsk * i destabilizacj * naszej granicy. https://t.co/eq9khdlkh6 — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 12, 2021

Кроме того, 12 ноября в лесу на польско-белорусской границе обнаружили тело молодого мигранта из Сирии, сообщила полиция Подляского воеводства Польши. Установить причину смерти на месте не удалось. Это уже не первая подобная смерть за время мигрантского кризиса.