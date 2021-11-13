Миграционный кризис. "BBC Україна" выяснила, как мигранты попадают в Беларусь

8 ноября к границе с Польшей со стороны Беларуси выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, которые позже разбили лагерь у границы Фото: EPA

В последние месяцы большинство из тех, кто пересекает границу Беларуси, а затем пытается попасть в ЕС, прибыли с Ближнего Востока и Афганистана, меньшее количество – из более отдаленных стран, в том числе из Африки.

По данным европейской пограничной службы Frontex, в сентябре (это последние имеющиеся данные) основными "поставщиками" мигрантов, пересекающих границу ЕС с восточного направления, были: Ирак, Сирия, Афганистан, Турция, Иран.

Минск имеет регулярное авиасообщение с городами Ближнего Востока, среди которых – Стамбул, Бейрут, Дубай и Багдад. Государственная авиакомпания "Белавиа" выполняет ежедневные рейсы из Стамбула. Также российский "Аэрофлот" и "Турецкие авиалинии" регулярно летают в Минск.

"BBC Україна" также отмечает, что сеть туристических фирм и контрабандисты, часто работающие через соцсети, организовывают перелеты и визы в Беларусь в рамках пакетных туров.

Кроме того, в середине октября Беларусь ввела безвизовый въезд сроком на 30 суток для 76 стран, за исключением Ирака и Афганистана.