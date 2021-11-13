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Миграционный кризис. "BBC Україна" выяснила, как мигранты попадают в Беларусь

8 ноября к границе с Польшей со стороны Беларуси выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, которые позже разбили лагерь у границы
8 ноября к границе с Польшей со стороны Беларуси выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, которые позже разбили лагерь у границы
Фото: EPA

Несколько тысяч мигрантов застряли на белорусско-польской границе. "ВВС Україна" изучила, как мигранты из-за пределов Европы попадают в Беларусь.

В последние месяцы большинство из тех, кто пересекает границу Беларуси, а затем пытается попасть в ЕС, прибыли с Ближнего Востока и Афганистана, меньшее количество – из более отдаленных стран, в том числе из Африки.

По данным европейской пограничной службы Frontex, в сентябре (это последние имеющиеся данные) основными "поставщиками" мигрантов, пересекающих границу ЕС с восточного направления, были: Ирак, Сирия, Афганистан, Турция, Иран.

Минск имеет регулярное авиасообщение с городами Ближнего Востока, среди которых – Стамбул, Бейрут, Дубай и Багдад. Государственная авиакомпания "Белавиа" выполняет ежедневные рейсы из Стамбула. Также российский "Аэрофлот" и "Турецкие авиалинии" регулярно летают в Минск.

"BBC Україна" также отмечает, что сеть туристических фирм и контрабандисты, часто работающие через соцсети, организовывают перелеты и визы в Беларусь в рамках пакетных туров.

Кроме того, в середине октября Беларусь ввела безвизовый въезд сроком на 30 суток для 76 стран, за исключением Ирака и Афганистана.

Контекст:

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС длится с лета. Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом [считающегося себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Обострение кризиса случилось 8 ноября. Тогда белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе. 

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами.

Теги: Иран, Ирак, Турция, Ближний Восток, Беларусь, Польша, миграция, Афганистан, Сирия, граница, Европейский союз, мигранты
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