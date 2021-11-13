Из-за ситуации с мигрантами власти Ирака запретили прямые авиарейсы в Беларусь

Иракские дипломаты рассказали, что мигрантов, которые застряли в Беларуси на границе с Европейским союзом, будут пытаться добровольно вернуть назад. Это будут делать через посольства Ирака в России и Польше.

В этот же день, кроме "Иракских авиалиний", мигрантов в Беларусь решили не перевозить белорусская компания "Белавиа" и "Турецкие авиалинии".

"Вниманию граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции. В соответствии с решением компетентных органов Турции, с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь. Пассажиры авиакомпании "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения", – говорится на сайте белорусской авиакомпании.