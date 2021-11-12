Судьба Саакашвили, тюрьма "Изоляция", мигранты у границ ЕС и приватизация "Большевика". "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

В 21.00 на каналах "Украина" и "Украина 24", а также YouTube-канале Shuster online началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В студии обсуждают ситуацию с экс-президентом Грузии, главой Исполкома реформ Украины Михаилом Саакашвили, продолжающим голодовку в Грузии; что на самом деле происходит в донецкой тюрьме "Изоляция"; готова ли Украина временно принять беженцев с Ближнего Востока, которые хотят попасть в Европу через Беларусь; приватизацию завода "Большевик". Гости студии – народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе, журналист, писатель, бывший заключенный боевиков "ДНР" Станислав Асеев, министр внутренних дел Денис Монастырский, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и другие.
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