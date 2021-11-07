"Давайте вы не будете меня воспитывать". Верещук и Порошенко поругались в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Видео

Конфликт начался со слов Порошенко о том, что Верещук уже не нардеп и она должна себя в соответствии с новой должностью.

"То, что было разрешено депутату с точки зрения атаки и всего... У нас сегодня есть технология такая, когда такие "слуги народа" приходят в студию и они обязательно должны говорить одновременно всем", – говорил экс-президент.

Верещук начала говорить вместе с ним, попросив Порошенко "не воспитывать ее".

"Давайте вы не будете меня воспитывать и давать мне советы. Вы сегодня целый вечер даете советы президенту, власти", – говорила она.

В дальнейшем политики спорили из-за минских соглашений. Порошенко заявлял, что если власти не нравятся минские соглашения, заключенный при нем, то пусть подпишут новые.