Судьба Саакашвили, задержание палача "Изоляции" и мигранты у границ ЕС. 12 ноября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В студии будут говорить о том, что сегодня угрожает экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили и как он будет бороться; что на самом деле происходит в донецкой тюрьме "Изоляция"; готова ли Украина временно принять беженцев с Ближнего Востока, тысячи которых пытаются прорваться через границу Беларуси в Европу; а также о приватизации завода "Большевик" и что получат украинцы от приватизации государственных предприятий.

На эфир приглашены:

Вахтанг Кикабидзе, народный артист Грузии, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение", почетный гражданин Грузии;

Коба Накопия, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";

Тенгиз Аблотия, блогер издания "Эхо Кавказа";

Станислав Асеев, журналист, писатель, бывший заключенный боевиков "ДНР";

Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;

Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014 – 2016);

Денис Монастырский, министр внутренних дел;

Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины;

Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга Народа";

Юрий Бойко, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Александр Данилюк, секретарь СНБО (2019), министр финансов Украины (2016–2018);

Борислав Береза, народный депутат VIII созыва.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.