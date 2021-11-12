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Судьба Саакашвили, задержание палача "Изоляции" и мигранты у границ ЕС. 12 ноября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Прямой эфир программы начнется в 21.00 на телеканалах "Украина" и "Украина 24"
Прямой эфир программы начнется в 21.00 на телеканалах "Украина" и "Украина 24"
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 12 ноября в эфир каналов "Украина" и "Украина 24", а также YouTube-канала Shuster online выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В студии будут говорить о том, что сегодня угрожает экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили и как он будет бороться; что на самом деле происходит в донецкой тюрьме "Изоляция"; готова ли Украина временно принять беженцев с Ближнего Востока, тысячи которых пытаются прорваться через границу Беларуси в Европу; а также о приватизации завода "Большевик" и что получат украинцы от приватизации государственных предприятий.

На эфир приглашены: 

  • Вахтанг Кикабидзе, народный артист Грузии, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение", почетный гражданин Грузии;
  • Коба Накопия, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";
  • Тенгиз Аблотия, блогер издания "Эхо Кавказа";
  • Станислав Асеев, журналист, писатель, бывший заключенный боевиков "ДНР"; 
  • Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;
  • Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014 – 2016);
  • Денис Монастырский, министр внутренних дел;
  • Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины;
  • Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга Народа";
  • Юрий Бойко, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
  • Александр Данилюк, секретарь СНБО (2019), министр финансов Украины (2016–2018);
  • Борислав Береза, народный депутат VIII созыва.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".

Теги: Михаил Саакашвили, Изоляция, приватизация, мигранты, ток-шоу, Свобода слова Савика Шустера
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