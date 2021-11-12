Судьба Саакашвили, задержание палача "Изоляции" и мигранты у границ ЕС. 12 ноября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В студии будут говорить о том, что сегодня угрожает экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили и как он будет бороться; что на самом деле происходит в донецкой тюрьме "Изоляция"; готова ли Украина временно принять беженцев с Ближнего Востока, тысячи которых пытаются прорваться через границу Беларуси в Европу; а также о приватизации завода "Большевик" и что получат украинцы от приватизации государственных предприятий.
На эфир приглашены:
- Вахтанг Кикабидзе, народный артист Грузии, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение", почетный гражданин Грузии;
- Коба Накопия, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";
- Тенгиз Аблотия, блогер издания "Эхо Кавказа";
- Станислав Асеев, журналист, писатель, бывший заключенный боевиков "ДНР";
- Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;
- Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014 – 2016);
- Денис Монастырский, министр внутренних дел;
- Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины;
- Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга Народа";
- Юрий Бойко, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
- Александр Данилюк, секретарь СНБО (2019), министр финансов Украины (2016–2018);
- Борислав Береза, народный депутат VIII созыва.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Контекст:
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".