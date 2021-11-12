Минобороны Польши показало, как группа мигрантов прорвалась через границу, их задержали

"Мигранты пересекли пограничный пункт в Кузнице с белорусской стороны. Их задержали польские военные, пограничная служба и полиция. Группа начала марш вдоль забора", – говорится в сообщении.
На кадрах видна группа людей, приближающихся к ограждению на границе. У пограничного пункта находятся польские пограничники и военные.
Migranci przekroczyli przej * cie graniczne w Ku * nicy po stronie Bia * orusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Stra * Graniczn * i Policj * . Grupa rozpocz * a marsz wzd * u * ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g— Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 12, 2021
Инцидент произошел на фоне миграционного кризиса на восточной границе Евросоюза.
17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.