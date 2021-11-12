Минобороны Польши показало, как группа мигрантов прорвалась через границу, их задержали

"Мигранты пересекли пограничный пункт в Кузнице с белорусской стороны. Их задержали польские военные, пограничная служба и полиция. Группа начала марш вдоль забора", – говорится в сообщении.

На кадрах видна группа людей, приближающихся к ограждению на границе. У пограничного пункта находятся польские пограничники и военные.