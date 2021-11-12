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Минобороны Польши показало, как группа мигрантов прорвалась через границу, их задержали

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Мигрантам удалось проникнуть на территорию Польши
Мигрантам удалось проникнуть на территорию Польши
Фото: скриншот видео Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter

Группе нелегальных мигрантов удалось прорваться через белорусско-польскую границу в районе пограничного пункта пропуска "Кузница". Об этом 12 ноября сообщило в Twitter Министерство обороны Польши и опубликовало видео с места инцидента.

"Мигранты пересекли пограничный пункт в Кузнице с белорусской стороны. Их задержали польские военные, пограничная служба и полиция. Группа начала марш вдоль забора", – говорится в сообщении.

На кадрах видна группа людей, приближающихся к ограждению на границе. У пограничного пункта находятся польские пограничники и военные.

Контекст:

Инцидент произошел на фоне миграционного кризиса на восточной границе Евросоюза.

17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

Теги: Польша, миграция, полиция, граница, беженцы, пограничники, патрулирование, иностранцы, мигранты, полицейский, нелегалы, границы
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