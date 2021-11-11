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Лукашенко заявил, что мигрантам в Беларуси перебрасывают оружие с Донбасса

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Лагерь мигрантов разбит возле границы с Польшей
Лагерь мигрантов разбит возле границы с Польшей
Фото: ЕРА

Мигрантам, которые скопились в Беларуси в связи с попыткой попасть на территорию Европейского союза, пытаются передать оружие с Донбасса. Об этом 11 ноября заявил находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко, информирует "Белта".

"Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с [президентом России Владимиром] Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса", – сказал он.

По словам Лукашенко, оружие якобы необходимо для провокаций.

"Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников – с их [пограничниками], наших военных – с их [военными]. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды – это вояки. И когда они (польская сторона. – БЕЛТА) их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация – и военный конфликт", – объяснил он.

25 декабря 2020 года Лукашенко заявлял, что в Беларусь из Украины "везли тоннами оружие" для совершения терактов. Спикер МИД Украины Олег Николенко тогда отмечал, что мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

Контекст:

Лагерь мигрантов разбит возле границы с Польшей.

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами.

Теги: Беларусь, Польша, оружие, Александр Лукашенко, миграция, Донбасс, беженцы, курды, мигранты, лагерь, нелегалы
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