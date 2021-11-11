Лукашенко заявил, что мигрантам в Беларуси перебрасывают оружие с Донбасса

"Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с [президентом России Владимиром] Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса", – сказал он.

По словам Лукашенко, оружие якобы необходимо для провокаций.

"Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников – с их [пограничниками], наших военных – с их [военными]. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды – это вояки. И когда они (польская сторона. – БЕЛТА) их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация – и военный конфликт", – объяснил он.

25 декабря 2020 года Лукашенко заявлял, что в Беларусь из Украины "везли тоннами оружие" для совершения терактов. Спикер МИД Украины Олег Николенко тогда отмечал, что мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.