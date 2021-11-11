Зеленский пообещал президенту Литвы, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации с нелегалами

"Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе ЕС и Беларуси. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах. Также договорились координировать мероприятия по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии", – написал президент Украины.
Обговорив телефоном з @GitanasNauseda складну ситуацію на * * кордоні. Запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах. Також домовилися координувати заходи задля збереження свободи пересування громадян * і * в умовах пандемії.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2021
Науседа в Twitter назвал разговор с Зеленским продуктивным. Он рассказал, что среди тем беседы были проблема нелегальной миграции с территории Беларуси, с которой столкнулись страны Балтии и Польша, а также передвижение российских войск у восточной границы Украины.
"В неспокойные времена самое важное – быть на одной волне со своими партнерами и союзниками", – резюмировал Науседа.
Productive conversation with @ZelenskyyUa on worsening illegal #migration situation at * - #Belarus border& movement of #Russian troops at the Eastern border of * . In turbulent times most important is to be on the same page with your partners& allies. pic.twitter.com/Kcxc0N7yKZ— Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) November 11, 2021
В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.
17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
10 ноября на брифинге после заседания СНБО министр внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал усиление границы с Беларусью. По его словам, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. правоохранителей, дежурить будет в том числе авиация МВД.