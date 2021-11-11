Зеленский пообещал президенту Литвы, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации с нелегалами

Зеленский заверил Науседу, что Украина будет адекватно реагировать на миграционный кризис Фото: ЕРА

"Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе ЕС и Беларуси. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах. Также договорились координировать мероприятия по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии", – написал президент Украины.

Обговорив телефоном з @GitanasNauseda складну ситуацію на * * кордоні. Запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах. Також домовилися координувати заходи задля збереження свободи пересування громадян * і * в умовах пандемії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2021

Науседа в Twitter назвал разговор с Зеленским продуктивным. Он рассказал, что среди тем беседы были проблема нелегальной миграции с территории Беларуси, с которой столкнулись страны Балтии и Польша, а также передвижение российских войск у восточной границы Украины.

"В неспокойные времена самое важное – быть на одной волне со своими партнерами и союзниками", – резюмировал Науседа.

Productive conversation with @ZelenskyyUa on worsening illegal #migration situation at * - #Belarus border& movement of #Russian troops at the Eastern border of * . In turbulent times most important is to be on the same page with your partners& allies. pic.twitter.com/Kcxc0N7yKZ — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) November 11, 2021



