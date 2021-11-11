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Зеленский пообещал президенту Литвы, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации с нелегалами

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Зеленский заверил Науседу, что Украина будет адекватно реагировать на миграционный кризис
Зеленский заверил Науседу, что Украина будет адекватно реагировать на миграционный кризис
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом он сообщил в Twitter.

"Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе ЕС и Беларуси. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах. Также договорились координировать мероприятия по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии", – написал президент Украины. 

Науседа в Twitter назвал разговор с Зеленским продуктивным. Он рассказал, что среди тем беседы были проблема нелегальной миграции с территории Беларуси, с которой столкнулись страны Балтии и Польша, а также передвижение российских войск у восточной границы Украины. 

"В неспокойные времена самое важное – быть на одной волне со своими партнерами и союзниками", – резюмировал Науседа. 


Контекст:

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

10 ноября на брифинге после заседания СНБО министр внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал усиление границы с Беларусью. По его словам, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. правоохранителей, дежурить будет в том числе авиация МВД. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, Литва, Владимир Зеленский, мигранты, Гитанас Науседа, войска, нелегалы
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