В Минске для пропагандистской деятельности формируют группу детей мигрантов – спецслужбы Польши

Среди мигрантов, которые присутствую на границе с Польшей, есть дети Фото: Stanisław Żaryn / Fаcebook

"Среди мигрантов, которые сейчас группируются в Минске, есть дети, которых готовят к пропагандистской деятельности. По инструкции для мигрантов [...] детям выдаются транспаранты. Игра эмоций продолжается", – написал он.

W * ród migrantów, którzy grupuj * si * obecnie w Mi * sku, znajduj * si * dzieci przygotowywane do dzia * a * propagandowych.



Zgodnie z instrukcjami dla migrantów, o których pisa * em wcze * niej, dzieciom wr * czane s * transparenty.



Gra emocjami trwa... pic.twitter.com/9JkwEq0mWZ — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) November 11, 2021

Перед этим Жарын опубликовал ряд твитов, на которых, по его словам, зафиксировано использование детей в попытке мигрантов пробраться на территорию Евросоюза через границу Беларуси с Польшей.

W jednej z zainscenizowanych scenek udzia * bierze ch * opiec ju * wcze * niej anga * owany w dzia * ania propagandowe. 2/5 pic.twitter.com/jN7lDcafDw — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) November 11, 2021

Wi * c pod has * em "Sorry Poland" jest prezentowany jako forma przeprosin za zniszczenie zapór granicznych i agresj * wobec Polaków. 3/5 pic.twitter.com/u7ld2vowDE — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) November 11, 2021