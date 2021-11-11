В Минске для пропагандистской деятельности формируют группу детей мигрантов – спецслужбы Польши

"Среди мигрантов, которые сейчас группируются в Минске, есть дети, которых готовят к пропагандистской деятельности. По инструкции для мигрантов [...] детям выдаются транспаранты. Игра эмоций продолжается", – написал он.
W * ród migrantów, którzy grupuj * si * obecnie w Mi * sku, znajduj * si * dzieci przygotowywane do dzia * a * propagandowych.— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) November 11, 2021
Zgodnie z instrukcjami dla migrantów, o których pisa * em wcze * niej, dzieciom wr * czane s * transparenty.
Gra emocjami trwa... pic.twitter.com/9JkwEq0mWZ
Перед этим Жарын опубликовал ряд твитов, на которых, по его словам, зафиксировано использование детей в попытке мигрантов пробраться на территорию Евросоюза через границу Беларуси с Польшей.
W jednej z zainscenizowanych scenek udzia * bierze ch * opiec ju * wcze * niej anga * owany w dzia * ania propagandowe. 2/5 pic.twitter.com/jN7lDcafDw— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) November 11, 2021
Wi * c pod has * em "Sorry Poland" jest prezentowany jako forma przeprosin za zniszczenie zapór granicznych i agresj * wobec Polaków. 3/5 pic.twitter.com/u7ld2vowDE— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) November 11, 2021
W * ród migrantów znale * li si * tak * e propagandy * ci, którzy maj * zadba * o odpowiedni przekaz dla mediów w Polsce i na * wiecie. 5/5 pic.twitter.com/x25Ve5xxes— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) November 11, 2021
17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.
Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами.