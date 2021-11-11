"Аэрофлот" отрицает участие в организации перевозок мигрантов в Беларусь

В "Аэрофлоте" утверждают, что не выполняют рейсов в Ирак, Сирию и по маршруту Стамбул – Минск Фото: Аэрофлот - Российские авиалинии / Facebook

"Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул – Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются", – утверждают в "Аэрофлоте".

Ранее Bloomberg распространило информацию о том, что ЕС готовит санкции в отношении "Аэрофлота" в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

По данным агентства, целью санкций могут стать физические и юридические лица, причастные к доставке мигрантов к границам Евросоюза через территорию Беларуси.