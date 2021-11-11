В Польше задержали "скорую" с 18 нелегальными мигрантами внутри – полиция

В ведомстве отметили, что внешний вид и оборудование микроавтобуса вызвали подозрение у их сотрудников, и они остановили машину для досмотра.

"На передних сиденьях сидели двое 28-летних мужчин в защитных комбинезонах. Оказалось, что это жители Варшавы. Однако это были вовсе не медицинские работники и они не перевозили инфицированного коронавирусом. 18 иностранцев неизвестной национальности незаконно проникли в Польшу в грузовом отсеке", – говорится в сообщении.

Полиция отметила, что и поляков, и перевозимых ими нелегалов задержали и передали представителям погранслужбы и прокуратуры.

"За помощь в незаконном пересечении границы мужчины могут быть лишены свободы на срок до восьми лет", – подчеркнули польские правоохранители.