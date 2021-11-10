ЕС намерен признать ситуацию с мигрантами гибридной войной, санкции против Беларуси введут на следующей неделе – СМИ

Страны Балтии и Польша в этом году столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси Фото: ЕРА

По данным агентства, в списке будут министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, а также государственная авиакомпания Belavia.

Санкции хотят ввести из-за миграционного кризиса на границе Польши и стран Балтии с Беларусью. Источники Reuters говорят, что ограничения направлены на белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, организовали прибытие мигрантов в качестве мести за санкции против Минска, введенные из-за нарушения прав человека в Беларуси.

Утвердить санкции планируют на следующей неделе. Сегодня послы ЕС должны согласиться с тем, что растущее число мигрантов на границе Беларуси с Польшей представляет собой гибридную войну и может служить правовой основой для введения санкций, пишет агентство.

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк 10 ноября сообщил в Twitter, что послы ЕС сегодня утвердили все критерии для принятия пятого пакета санкций против Беларуси. По его данным, политическое одобрение ограничения получат 15 ноября во время встречи глав МИД Евросоюза.