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ЕС намерен признать ситуацию с мигрантами гибридной войной, санкции против Беларуси введут на следующей неделе – СМИ

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Страны Балтии и Польша в этом году столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси
Страны Балтии и Польша в этом году столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси
Фото: ЕРА

Европейский союз планирует ввести новый пакет санкций против порядка 30 физических и юридических лиц. Об этом агентству Reuters 10 ноября рассказали три европейских дипломата.

По данным агентства, в списке будут министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, а также государственная авиакомпания Belavia.

Санкции хотят ввести из-за миграционного кризиса на границе Польши и стран Балтии с Беларусью. Источники Reuters говорят, что ограничения направлены на белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, организовали прибытие мигрантов в качестве мести за санкции против Минска, введенные из-за нарушения прав человека в Беларуси.

Утвердить санкции планируют на следующей неделе. Сегодня послы ЕС должны согласиться с тем, что растущее число мигрантов на границе Беларуси с Польшей представляет собой гибридную войну и может служить правовой основой для введения санкций, пишет агентство.

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк 10 ноября сообщил в Twitter, что послы ЕС сегодня утвердили все критерии для принятия пятого пакета санкций против Беларуси. По его данным, политическое одобрение ограничения получат 15 ноября во время встречи глав МИД Евросоюза.

Контекст:

Страны Балтии и Польша в этом году столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше. Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

7 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали ужесточить санкции против властей Беларуси и рассмотреть преступления Лукашенко в Международном суде ООН.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью. Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождали люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

По данным польской погранслужбы, 9 ноября на польско-белорусской границе было зафиксировано 599 попыток незаконного перехода, были задержаны девять нелегалов – из Ливана, Ирака и Сирии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, санкции, страны Балтии, Европейский союз, мигранты, авиакомпания, Рикард Йозвяк, нелегалы, ЕС
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