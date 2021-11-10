Данилов о заявлении немецкого депутата: Пусть социал-демократы Германии возьмут по несколько беженцев к себе домой или в кабинет в Бундестаге

Так он прокомментировал заявление немецкого депутата, представителя фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге по вопросам внешней политики Нильса Шмида, который предложил, чтобы мигрантов временно разместили в Украине, пока будет продолжаться процедура получения ими убежища в ЕС.
"Прокомментировать очень просто. На заседании СНБО этот вопрос мы рассматривали и это заявление господина Шмида. У нас есть предложение к социал-демократам Германии, скажем, взять к себе домой по два-три-пять [мигрантов], а если мало места – в Бундестаге у них есть кабинет. Пусть они берут их к себе, и пусть они там находятся. С какого перепуга мы должны брать их к себе, если немцы о них должны заботиться. Очень странно, когда немцы начинают нам рассказывать, что нам по этому вопросу делать. Такое предложение прозвучало, я не шучу, чтобы именно социал-демократам..." – сказал он.
Данилов рассказал, что ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей обсуждалась на сегодняшнем заседании СНБО и было принято "соответствующее решение".
17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.
Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами.