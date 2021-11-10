Данилов о заявлении немецкого депутата: Пусть социал-демократы Германии возьмут по несколько беженцев к себе домой или в кабинет в Бундестаге

Данилов: Очень странно, когда немцы начинают нам рассказывать, что нам делать по вопросу мигрантов Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Так он прокомментировал заявление немецкого депутата, представителя фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге по вопросам внешней политики Нильса Шмида, который предложил, чтобы мигрантов временно разместили в Украине, пока будет продолжаться процедура получения ими убежища в ЕС.

"Прокомментировать очень просто. На заседании СНБО этот вопрос мы рассматривали и это заявление господина Шмида. У нас есть предложение к социал-демократам Германии, скажем, взять к себе домой по два-три-пять [мигрантов], а если мало места – в Бундестаге у них есть кабинет. Пусть они берут их к себе, и пусть они там находятся. С какого перепуга мы должны брать их к себе, если немцы о них должны заботиться. Очень странно, когда немцы начинают нам рассказывать, что нам по этому вопросу делать. Такое предложение прозвучало, я не шучу, чтобы именно социал-демократам..." – сказал он.

Данилов рассказал, что ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей обсуждалась на сегодняшнем заседании СНБО и было принято "соответствующее решение".