Климкин считает, что перед заседанием СНБО по мигрантам Украине следовало проконсультироваться с Евросоюзом

"Заседание СНБО следовало провести после встреч секретарей советов безопасности. Как минимум Украины, Польши, Литвы и Латвии с участием Брюсселя. Чтобы выйти с общей позицией и общей стратегией. Чтобы нам срочно помогли так же, как помогут членам ЕС. Чтобы дали нам гарантии, что помогут с беженцами (либо возьмут в ЕС, либо помогут отправить домой)", – написал он.
Украинский дипломат считает, что это и было бы "солидарностью с Евросоюзом, без которой нет евроинтеграции".
"Проведение СНБО по российской спецоперации с беженцами в Беларуси – это правильная история. Людей, как скот, цинично грузят на самолеты и потом гонят на границу с Евросоюзом. Мне пишут белорусские друзья, что некоторым даже деньги дают, чтобы они атаковали границы ЕС. Похоже, [президент РФ Владимир] Путин не только шантажирует Евросоюз, но и троллит [президента США Джо] Байдена. Вспомните ситуацию на границе США с Мексикой", – объяснил Климкин.
На заседании СНБО 10 ноября вопрос ситуации с мигрантами на границе Беларуси с Польшей был ключевым, говорил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Принято соответствующее решение", – добавил он. Данилов уточнил, что "все соответствующие ведомства получили соответствующие указания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовой документ, и все они будут обязательно их выполнять".
17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.
Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами.