Климкин считает, что перед заседанием СНБО по мигрантам Украине следовало проконсультироваться с Евросоюзом

"Заседание СНБО следовало провести после встреч секретарей советов безопасности. Как минимум Украины, Польши, Литвы и Латвии с участием Брюсселя. Чтобы выйти с общей позицией и общей стратегией. Чтобы нам срочно помогли так же, как помогут членам ЕС. Чтобы дали нам гарантии, что помогут с беженцами (либо возьмут в ЕС, либо помогут отправить домой)", – написал он.

Украинский дипломат считает, что это и было бы "солидарностью с Евросоюзом, без которой нет евроинтеграции".

"Проведение СНБО по российской спецоперации с беженцами в Беларуси – это правильная история. Людей, как скот, цинично грузят на самолеты и потом гонят на границу с Евросоюзом. Мне пишут белорусские друзья, что некоторым даже деньги дают, чтобы они атаковали границы ЕС. Похоже, [президент РФ Владимир] Путин не только шантажирует Евросоюз, но и троллит [президента США Джо] Байдена. Вспомните ситуацию на границе США с Мексикой", – объяснил Климкин.