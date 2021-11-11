США и Украина подписали Хартию о стратегическом партнерстве, Украина усиливает границу с Беларусью. Главное за день

США и Украина подписали Хартию о стратегическом партнерстве

Соединенные Штаты и Украина 10 ноября подписали Хартию о стратегическом партнерстве двух стран. "Обновленная Хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД [Украины] подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кабмин уволил главу ГСЧС

Кабинет Министров Украины на своем заседании 10 ноября уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Исполнять обязанности главы ГСЧС временно будет глава Госслужбы в Ровенской области Сергей Крук.

Руководитель "Изоляции" арестован

Приморский районный суд Мариуполя на заседании 10 ноября избрал меру пресечения для бывшего руководителя подпольной тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского, известного под позывным Палыч. Куликовского отправили в СИЗО без права внесения залога.

СНБО ввел санкции против причастных к открытию "представительства" Никарагуа в оккупированном Крыму

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против причастных к открытию "представительства" Никарагуа в оккупированном Крыму. Речь идет о четырех гражданах России и четырех гражданах Никарагуа.

Украина усиливает границу с Беларусью

Министерство внутренних дел Украины усиливает границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов, заявил глава МВД Денис Монастырский.

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей обсуждалась на сегодняшнем заседании СНБО и было принято "соответствующее решение", сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов.