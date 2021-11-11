ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

США и Украина подписали Хартию о стратегическом партнерстве, Украина усиливает границу с Беларусью. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хартию подписали Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен
Хартию подписали Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен
Фото: mfa.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 10 ноября.

США и Украина подписали Хартию о стратегическом партнерстве

Соединенные Штаты и Украина 10 ноября подписали Хартию о стратегическом партнерстве двух стран. "Обновленная Хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД [Украины] подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кабмин уволил главу ГСЧС

Кабинет Министров Украины на своем заседании 10 ноября уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Исполнять обязанности главы ГСЧС временно будет глава Госслужбы в Ровенской области Сергей Крук.

Руководитель "Изоляции" арестован

Приморский районный суд Мариуполя на заседании 10 ноября избрал меру пресечения для бывшего руководителя подпольной тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского, известного под позывным Палыч. Куликовского отправили в СИЗО без права внесения залога.

СНБО ввел санкции против причастных к открытию "представительства" Никарагуа в оккупированном Крыму

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против причастных к открытию "представительства" Никарагуа в оккупированном Крыму. Речь идет о четырех гражданах России и четырех гражданах Никарагуа.

Украина усиливает границу с Беларусью

Министерство внутренних дел Украины усиливает границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов, заявил глава МВД Денис Монастырский.

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей обсуждалась на сегодняшнем заседании СНБО и было принято "соответствующее решение", сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Беларусь, СНБО, Никарагуа, Изоляция, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Николай Чечеткин, мигранты, Кабмин, Денис Куликовский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении
  "Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении
"Внезапно обнаружила у себя грудь". Волочкова показала фото топлес
"Внезапно обнаружила у себя грудь". Волочкова показала фото топлес
"Ведьма. Не может человек быть красивым таким". Астафьева показала новую откровенную фотосессию
"Ведьма. Не может человек быть красивым таким". Астафьева показала новую откровенную фотосессию
"А-а-ай, какие красивые!", "Какие глаза". Dorofeeva и Dantes похвастались "зимним луком"
"А-а-ай, какие красивые!", "Какие глаза". Dorofeeva и Dantes похвастались "зимним луком"
"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготках раздвинула ноги на стуле
"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготках раздвинула ноги на стуле
  "По вкусу напоминает мармелад". Айва, запеченная с красным вином и пряностями. Рецепт необычного десерта
  "По вкусу напоминает мармелад". Айва, запеченная с красным вином и пряностями. Рецепт необычного десерта
"Только не налысо". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук "психанула" и изменила прическу
"Только не налысо". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук "психанула" и изменила прическу
"Черт возьми, ты горяча". Билли Айлиш снялась топлес для рекламы своего парфюма
"Черт возьми, ты горяча". Билли Айлиш снялась топлес для рекламы своего парфюма
"Это не пирожок, это кормилица". Волочкова в шпагате попросила ценить ее за "чувство юмора и самоиронию"
"Это не пирожок, это кормилица". Волочкова в шпагате попросила ценить ее за "чувство юмора и самоиронию"
"Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора". Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос
"Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора". Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос
"Некуда деваться, нужно". Monatik объяснил, зачем ему виски за кулисами
"Некуда деваться, нужно". Monatik объяснил, зачем ему виски за кулисами
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам Актуально
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам
"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (200310)
2
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски (184957)
3
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (66773)
4
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (62631)
5
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (54889)
6
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (48060)
7
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (41380)
8
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (33522)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS