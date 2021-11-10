Кабмин Украины уволил главу ГСЧС Чечеткина

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Исполнять обязанности главы ГСЧС временно будет глава Госслужбы в Ровенской области Сергей Крук.
Крук родился в Ровно в 1977 году. У него звание генерал-майора службы гражданской защиты, возглавляет областное управление ГСЧС с октября 2014 года, сообщил сайт ведомства.
Чечеткин родился в 1965 году в Ивано-Франковске. В апреле 2015 года был назначен заместителем председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а в мае указом Кабмина возглавил ведомство.