Кабмин Украины уволил главу ГСЧС Чечеткина

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Исполнять обязанности главы ГСЧС временно будет глава Госслужбы в Ровенской области Сергей Крук.

Крук родился в Ровно в 1977 году. У него звание генерал-майора службы гражданской защиты, возглавляет областное управление ГСЧС с октября 2014 года, сообщил сайт ведомства.