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Глава ГСЧС – спасателям, вернувшимся из Греции: Благодаря вам имидж нашей страны и нашей службы увеличился в разы

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Украинские спасатели, принимавшие участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Греческой Республики, вернулись в Украину 16 августа
Украинские спасатели, принимавшие участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Греческой Республики, вернулись в Украину 16 августа
Фото: dsns.gov.ua

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин поблагодарил спасателей, которые вернулись, выполнив миссию помощи Греции, пострадавшей от масштабных лесных пожаров, сообщает УНИАН.

"Благодаря вам имидж нашей страны, а вместе с ним и нашей Службы увеличился в разы. Лозунг "Слава Украине!" звучал как символ благодарности и победы над разрушительной стихией. Вы достойно представили свою Родину и, главное – вышли из этой битвы живыми и невредимыми. Этого хотели и ваши родные, и простые украинцы, которые оставляли теплые комментарии в соцсетях и молились за ваше благополучие. Я вам искренне благодарен за вашу работу, за вашу помощь и спасенные дома простых людей, оказавшихся в плену огня", – сказал Чечеткин.

Контекст:

Украинские спасатели, принимавшие участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Греческой Республики, вернулись в Украину 16 августа спецрейсом из Афин.

"С начала работ сводным отрядом ГСЧС ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. м², глубиной до 60 м, ликвидированы низовой пожар на площади 1,7 га и верховой площадью 350 м², спасены два населенных пункта, Спатари и Метохи, в том числе 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, зернохранилище, приют для собак, 54 улья и стадо овец. Вблизи города Каматриадес спасены жилой дом и две хозяйственные постройки, 13 ульев, 23 га оливкового и фигового сада", – отмечали в ГСЧС.

Профинансировала отправку спецсамолета в Грецию компания "Метинвест".

"Метинвест", когда получил обращение профинансировать эту поездку, не мог оставаться в стороне и предоставил помощь для проведения данной операции. Помощь заключается в финансировании перелета наших спасателей в Грецию, чтобы помочь в борьбе с пожарами", – сказал директор по продажам "Метинвест" Дмитрий Николаенко.

Из-за сильной жары в Греции 3 августа начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. 6 августа лесные пожары к северу от Афин вышли из-под контроля. Тысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуированы.

В результате пожаров погибли два человека, сообщало ВВС, уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушили с помощью авиации.

6 августа Кабинет Министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского одобрил отправку 100 спасателей в Грецию для помощи в тушении пожаров.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 8 августа заявил, что в тушении лесных пожаров Греции оказывают помощь 22 страны.

13 августа лесные пожары, которые бушевали в Греции последние недели, были взяты под контроль. Тушить пожары спасателям помогли дожди и похолодание.

Теги: Греция, ГСЧС, самолет, авиация, Метинвест, помощь, лесные пожары, украинцы, Николай Чечеткин
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