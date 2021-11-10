Суд в Мариуполе отправил под стражу бывшего руководителя тюрьмы боевиков "Изоляция"

Куликовского отправили в СИЗО без права внесения залога.

Как сообщает Общественное, срок действия меры пресечения – до 7 января.

Куликовский присутствовал на заседании суда. Он заявил, что признает вину и сожалеет о содеянном.

"Ґрати" пишут, что в суде Куликовский сказал, что переехал в Киев из Донецка в 2019 году. Боевик просил поместить его в СИЗО в интересах его же безопасности.

Контекст:

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в "Изоляции". Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в "Изоляции", среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

Вчера Асеев сообщил о задержании в Киеве Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание экс-руководителя "Изоляции". Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

В 2020 году экс-жена Куликовского рассказывала "1+1", что он в 2019 году бежал с подконтрольной боевикам "ДНР" территории в Россию.

По словам Асеева, Палыч руководил "Изоляцией" до февраля 2018 года, а потом сам на некоторое время был помещен в "подвал". Куликовского убрали с "должности" после инцидента, когда он, будучи пьяным, избил заключенных "Изоляции", при этом одного из них – почти до смерти, говорит Асеев. Журналист называет это формальным поводом. Одной из причин ухода Куликовского, по данным Асеева, являются финансовые вопросы – он якобы не поделился своими финансовыми потоками с руководством.