В СБУ подтвердили задержание главы донецкой тюрьмы "Изоляция", где пытали украинцев

По информации СБУ, Куликовский организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках незаконно заключенных граждан Украины.

Злоумышленник был задержан в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

Контекст:

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив картины и инсталляции фонда, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" граждане сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября 2021-го Асеев сообщил о задержании в Киеве Куликовского. Ранее СМИ сообщали, что бывший боевик в 2019 году бежал из "ДНР" в Россию.