Асеев: В Киеве задержан главный военный преступник подпольной тюрьмы "Изоляция" в ОРДО

Бывший политзаключенный не уточнил, когда и при каких обстоятельствах задержали Куликовского. На момент публикации новости СБУ и полиция официально не сообщали о задержании.

Как отмечает "1+1", Куликовский более известен по прозвищу Аид или позывному Палыч. Журналисты в 2020 году пообщались с родственниками Куликовского. Отец рассказал, что еще до начала войны на Донбассе поругался с сыном, так как тот много пил. Его местонахождение отцу было неизвестно. Мать Куликовского рассказала, что в "ДНР" у Куликовского есть жена и сын.

По словам бывшей жены мужчины, Куликовский в 2019 году бежал из "ДНР" в Россию.