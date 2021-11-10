Асеев рассказал детали о задержании бывшего руководителя тюрьмы боевиков "Изоляция"

По информации Асеева, Палыч (предположительно, это он в центре на фото) руководил "Изоляцией" до 2018 года и лично избивал заключенных Фото: ssu.gov.ua

"Я знал, что его арест готовится, более того, я чувствовал глубокую сатисфакцию и, можно сказать, самореализацию даже, потому что где-то на протяжении полугода мы занимаемся расследованием темы "Изоляции" вместе с Bellingcat. Недавно к этому присоединилась украинская редакция "Радіо Свобода". И весомая часть расследования – по Палычу", – рассказал Асеев.

Журналист не стал раскрывать подробности операции правоохранителей.

"Я могу только сказать, что наша информация подтолкнула силовые структуры к его задержанию", – отметил журналист.

В ответ на вопрос, как Куликовский оказался в Киеве, Асеев сказал: "Я владею полной информацией о том, что он делал в Киеве и как происходил арест, но нужно дождаться официальной позиции Службы безопасности Украины".

Он не уточнил, добровольно в столицу Украины приехал боевик или его заманили туда каким-то образом.