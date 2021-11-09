Главе донецкой тюрьмы "Изоляция" 10 ноября изберут меру пресечения – Мамедов

"Сегодня ночью, в 2.30, в Киеве задержан Денис Куликовский (Палыч) – представитель незаконных военных формирований России и руководитель пыточной "Изоляция" в Донецке, подозреваемый в организации, участии в убийствах и пытках задержанных украинцев. Мера пресечения – 10 ноября", – написал он.
Мамедов назвал задержание Куликовского ярким примером неотвратимости наказания.
"Сколько бы лет не прошло, а факты убийств, пыток, торговли людьми, создания незаконных вооруженных формирований и терорганизаций, нарушения законов и обычаев войны не останутся безнаказанными. Санкция должна быть – пожизненное лишение свободы", – добавил он.
Ще один яскравий приклад невідоворотності покарання.Скільки б років не пройшло,а факти вбивств,катувань,торгівлі людьми,створення незаконних збройних формувань та терорганізації, порушення законів та звичаїв війни не залишаться безкарними.Санкція має бути довічне позбавлення волі— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) November 9, 2021
"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив картины и инсталляции фонда, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" граждане сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.
9 ноября 2021-го Асеев сообщил о задержании в Киеве Куликовского. СМИ сообщали, что бывший боевик в 2019 году бежал из "ДНР" в Россию.
СБУ 9 ноября подтвердила задержание Куликовского. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.