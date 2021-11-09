Главе донецкой тюрьмы "Изоляция" 10 ноября изберут меру пресечения – Мамедов

"Сегодня ночью, в 2.30, в Киеве задержан Денис Куликовский (Палыч) – представитель незаконных военных формирований России и руководитель пыточной "Изоляция" в Донецке, подозреваемый в организации, участии в убийствах и пытках задержанных украинцев. Мера пресечения – 10 ноября", – написал он.

Мамедов назвал задержание Куликовского ярким примером неотвратимости наказания.

"Сколько бы лет не прошло, а факты убийств, пыток, торговли людьми, создания незаконных вооруженных формирований и терорганизаций, нарушения законов и обычаев войны не останутся безнаказанными. Санкция должна быть – пожизненное лишение свободы", – добавил он.

Ще один яскравий приклад невідоворотності покарання.Скільки б років не пройшло,а факти вбивств,катувань,торгівлі людьми,створення незаконних збройних формувань та терорганізації, порушення законів та звичаїв війни не залишаться безкарними.Санкція має бути довічне позбавлення волі — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) November 9, 2021