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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в тюрьме "Изоляция" – Монастырский

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Монастырский о задержанном главе "Изоляции: Больше года следователи с миграционной полицией расследуют ужасающие преступления Палыча
Монастырский о задержанном главе "Изоляции: Больше года следователи с миграционной полицией расследуют ужасающие преступления Палыча
Фото: Денис Монастирський / Facebook

Полицейские провели опознание и установили 45 участников преступной группы, пытавших украинских пленных в незаконной тюрьме на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция".

Об этом написал в Facebook министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, комментируя задержание боевика террористической организации "ДНР", руководителя "Изоляции" Дениса Куликовского, известного под позывным Палыч.

"Палыч – в руках украинских правоохранителей. Тот, кто организовывал пытки и издевательства над украинскими военнопленными и задержанными в страшной "Изоляции"... Больше года следователи во взаимодействии с миграционной полицией расследуют ужасающие преступления Палыча против людей", – написал Монастырский.

Министр отметил, что после возвращения пленных "Изоляции" в Украину полицейские пообщались с каждой жертвой боевиков.

"Знаете, что с ними делали? Пытали электрическим током через половые органы. Помещали в гроб и забивали их гвоздями. Насиловали. Ломали кости. Имитировали расстрел. И еще много ужасающих вещей", – рассказал Монастырский.

Он сообщил, что полицейские провели опознание и установили 45 участников этой организованной преступной группы. В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

"Кроме того, полицейские получили оперативную информацию, что руководитель тюрьмы, главный палач украинцев в "Изоляции" – так называемый Палыч – прибыл на подконтрольную Украине территорию. И уже сейчас он в руках украинских стражей порядка – это результат совместной работы Нацполиции и СБУ", – подчеркнул глава МВД.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4445946135453488

Контекст:

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

В 2020 году экс-жена Куликовского рассказывала "1+1", что он в 2019 году бежал из "ДНР" в Россию.

9 ноября 2021-го Асеев сообщил о задержании в Киеве Куликовского. В тот же день СБУ это подтвердила. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

По информации бывшего замгенпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, меру пресечения Куликовскому изберут 10 ноября.

Теги: тюрьма, террористы, боевики, пытки, Изоляция, пленные, ДНР, задержание, Денис Монастырский, Денис Куликовский
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