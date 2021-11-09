Полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в тюрьме "Изоляция" – Монастырский

Монастырский о задержанном главе "Изоляции: Больше года следователи с миграционной полицией расследуют ужасающие преступления Палыча Фото: Денис Монастирський / Facebook

Об этом написал в Facebook министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, комментируя задержание боевика террористической организации "ДНР", руководителя "Изоляции" Дениса Куликовского, известного под позывным Палыч.

"Палыч – в руках украинских правоохранителей. Тот, кто организовывал пытки и издевательства над украинскими военнопленными и задержанными в страшной "Изоляции"... Больше года следователи во взаимодействии с миграционной полицией расследуют ужасающие преступления Палыча против людей", – написал Монастырский.

Министр отметил, что после возвращения пленных "Изоляции" в Украину полицейские пообщались с каждой жертвой боевиков.

"Знаете, что с ними делали? Пытали электрическим током через половые органы. Помещали в гроб и забивали их гвоздями. Насиловали. Ломали кости. Имитировали расстрел. И еще много ужасающих вещей", – рассказал Монастырский.

Он сообщил, что полицейские провели опознание и установили 45 участников этой организованной преступной группы. В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

"Кроме того, полицейские получили оперативную информацию, что руководитель тюрьмы, главный палач украинцев в "Изоляции" – так называемый Палыч – прибыл на подконтрольную Украине территорию. И уже сейчас он в руках украинских стражей порядка – это результат совместной работы Нацполиции и СБУ", – подчеркнул глава МВД.