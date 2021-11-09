ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Задержан глава тюрьмы "Изоляция" в ОРДО, Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка". Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О задержании Куликовского стало известно 9 ноября
О задержании Куликовского стало известно 9 ноября
Фото: ssu.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 9 ноября.

Задержан глава тюрьмы "Изоляция"

9 ноября 2021 года украинский журналист, бывший пленник оккупантов Станислав Асеев сообщил о задержании в Киеве бывшего боевика террористической организации "ДНР" и главы незаконной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке Дениса Куликовского.

Позже СБУ подтвердила задержание Куликовского. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка"

Совет Евросоюза исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19. В то же время каждая страна – член ЕС вправе "отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".

Черкасская область переходит в "красную" зону

C 12 ноября Черкасская область переходит в "красную" зону эпидемической опасности. Такое решение 9 ноября приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Минздрав расширил список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19

9 ноября Минздрав сообщил о расширении перечня профессий, для представителей которых обязательна вакцинация от коронавируса. В него вошли сотрудники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти, учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений, предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Приказ вступит в силу 9 декабря.

В Раде будет еще три нардепа от "Слуги народа"

Центральная избирательная комиссия на заседании 9 ноября установила результаты промежуточных выборов в одномандатных округах №184 в Херсонской области и №197 – в Черкасской. 

В округе в Херсонской области выиграл кандидат от "Слуги народа", бывший глава Херсонской ОГА Сергей Козырь. За него проголосовали 62,6% избирателей. Победителем промежуточных выборов в Черкасской области также стал кандидат от "Слуги народа", мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский, который набрал 46,1% голосов.

Также вместо Ирины Верещук, которая стала вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ЦИК признал избранным нардепом Сергея Кострийчука, который баллотировался в Верховную Раду под №140 по списку партии "Слуга народа".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Изоляция, карантин, Черкасская область, Евросоюз, Минздрав, Слуга народа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Сергей Козырь, Виталий Войцеховский, Денис Куликовский, Сергей Кострийчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки
"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру
Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру G
Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках
Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках
Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье
Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье G
Дмитрий ГОРДОН
"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку
"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку
Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела
Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Сальму в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сальму – в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сладуны". Каменских перед камерой страстно поцеловала оголенного Потапа
"Сладуны". Каменских перед камерой страстно поцеловала оголенного Потапа
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (157227)
2
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски (79720)
3
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (66512)
4
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (55757)
5
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (47782)
6
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (41172)
7
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (27903)
8
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (27661)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS