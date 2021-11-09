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Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" путешествий. Решение об ограничениях для вакцинированных будут принимать страны ЕС

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Украину исключили из списка стран, из которых можно путешествовать в ЕС без карантинных ограничений
Украину исключили из списка стран, из которых можно путешествовать в ЕС без карантинных ограничений
Фото: depositphotos.com

Совет Евросоюза исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19. Решение опубликовано 9 ноября на сайте органа.

"Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина", – говорится в сообщении.

Решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Отмечается, что этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и в зависимости от обстоятельств обновляться.

В то же время каждая страна – член ЕС вправе "отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Однако государство – член ЕС не должно снимать ограничения на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет согласовано, говорится на сайте Совета ЕС. 

5 ноября послы государств – членов ЕС подготовили решение Совета ЕС исключить Украину из списка третьих стран, граждане которых могут совершать несущественные (туристические) поездки в ЕС.

Контекст:

При принятии решения о сохранении страны в "зеленом перечне" Совет ЕС руководствуется такими критериями, как не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней; стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев; не менее 300 тестов на 100 тыс. жителей, проведенных за неделю; не более 4% положительных результатов среди этих тестов. Учитывается также прогресс по вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 9 ноября в Украине подтвердили более 3,1 млн случаев COVID-19, 73,4 тыс. человек умерли. Только за последние сутки умерли 833 человека, это рекорд за все время пандемии. 

Теги: туризм, Совет ЕС, путешествия, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, ЕС
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