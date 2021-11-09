Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" путешествий. Решение об ограничениях для вакцинированных будут принимать страны ЕС

Украину исключили из списка стран, из которых можно путешествовать в ЕС без карантинных ограничений Фото: depositphotos.com

"Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина", – говорится в сообщении.

Решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Отмечается, что этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и в зависимости от обстоятельств обновляться.

В то же время каждая страна – член ЕС вправе "отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Однако государство – член ЕС не должно снимать ограничения на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет согласовано, говорится на сайте Совета ЕС.

5 ноября послы государств – членов ЕС подготовили решение Совета ЕС исключить Украину из списка третьих стран, граждане которых могут совершать несущественные (туристические) поездки в ЕС.