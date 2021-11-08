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В октябре авиатрафик в Украине вышел на уровень 84% от докризисного показателя – "Украерорух"

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В минувшем месяце "Украерорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 25 090 рейсов
В минувшем месяце "Украерорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 25 090 рейсов
Фото: depositphotos.com

В октябре этого года авиатрафик в Украине вышел на уровень 84% от того, который был до кризиса, связанного с COVID-19. Об этом 8 ноября в Facebook сообщила пресс-служба "Украероруху".

В минувшем месяце "Украерорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 25 090 рейсов, что составляет 83,8% от октябрьского объема докризисного 2019 года.

Украинские авиакомпании совершили 8569 полетов (на 12,6% меньше по сравнению с октябрем докризисного 2019 года), иностранные авиакомпании – 16 521 полет (меньше на 18%).

Внутренние полеты – 3116 рейсов (+16,2% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), международные полеты – 12 660 рейсов (-12,4%), транзитные – 9314 рейсов (-27,3%).

"Увеличение трафика в небе над Украиной сейчас наблюдается преимущественно за счет увеличения количества полетов в Симферопольском районе полетной информации, где с июня 2021 года Министерство инфраструктуры Украины ввело экономически обоснованную ставку за аэронавигационное обслуживание и проактивную работу с авиакомпаниями по поводу использования воздушного пространства Украины. Также важным фактором активизации авиаперевозок является принятие новых реалий и правил путешествий авиапассажиров, кампания по вакцинации и внедрению международных COVID-сертификатов, что открыло для украинцев границы европейских стран", – пояснил руководитель "Украероруху" Андрей Ярмак.

В ведомстве добавили, что количество полетов по завершению летнего сезона традиционно сокращается.

Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины в 2021 году следующая: сентябрь – 26 241 рейс, август – 29 048 рейсов, июль – 26 952 рейса, июнь – 21 113 рейсов, май – 16 986 рейсов, апрель – 13 661 рейс, март – 12 160 рейсов, февраль – 8758 рейсов, январь – 9842 рейса.

В прошлом месяце показатель количества полетов по сравнению с докризисным периодом был ниже – 76%.

https://www.facebook.com/UkSATSE.official/posts/6730014037023620

Контекст:

По данным "Украероруху", в 2020 году в Украине было выполнено на 57,6% меньше авиарейсов, чем в 2019-м. При этом украинские авиакомпании выполнили в прошлом году 49 733 полета (это на 54,7% меньше, чем за 2019 год), иностранные – 92 314 полетов (-59,1%).

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта 2020 года. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации разработала три сценария восстановления авиасообщения, сокращенного из-за пандемии коронавируса.

Теги: Украина, авиация, путешествия, авиарейсы, Украерорух, авиакомпания, Андрей Ярмак, авиасообщение, пандемия, коронавирус, COVID-сертификат
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