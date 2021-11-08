В октябре авиатрафик в Украине вышел на уровень 84% от докризисного показателя – "Украерорух"

В минувшем месяце "Украерорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 25 090 рейсов, что составляет 83,8% от октябрьского объема докризисного 2019 года.

Украинские авиакомпании совершили 8569 полетов (на 12,6% меньше по сравнению с октябрем докризисного 2019 года), иностранные авиакомпании – 16 521 полет (меньше на 18%).

Внутренние полеты – 3116 рейсов (+16,2% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), международные полеты – 12 660 рейсов (-12,4%), транзитные – 9314 рейсов (-27,3%).

"Увеличение трафика в небе над Украиной сейчас наблюдается преимущественно за счет увеличения количества полетов в Симферопольском районе полетной информации, где с июня 2021 года Министерство инфраструктуры Украины ввело экономически обоснованную ставку за аэронавигационное обслуживание и проактивную работу с авиакомпаниями по поводу использования воздушного пространства Украины. Также важным фактором активизации авиаперевозок является принятие новых реалий и правил путешествий авиапассажиров, кампания по вакцинации и внедрению международных COVID-сертификатов, что открыло для украинцев границы европейских стран", – пояснил руководитель "Украероруху" Андрей Ярмак.

В ведомстве добавили, что количество полетов по завершению летнего сезона традиционно сокращается.

Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины в 2021 году следующая: сентябрь – 26 241 рейс, август – 29 048 рейсов, июль – 26 952 рейса, июнь – 21 113 рейсов, май – 16 986 рейсов, апрель – 13 661 рейс, март – 12 160 рейсов, февраль – 8758 рейсов, январь – 9842 рейса.

В прошлом месяце показатель количества полетов по сравнению с докризисным периодом был ниже – 76%.