Польская авиакомпания LOT будет летать в районе Крыма под ответственностью Украины – "Украерорух"

Украина закрыла воздушное пространство над Крымом сразу после аннексии, но берет ответственность за полеты над Черным морем рядом с полуостровом Фото: depositphotos.com

"С начала этой недели транзитных полетов в воздушном пространстве Украины стало еще больше! После длительных переговоров возобновила полеты в Симферопольском районе полетной информации польская авиакомпания LOT Polish Airlines", – написал он.

Также это воздушное пространство, по его словам, стали активнее использовать грузовые авиакомпании, в частности Cargolux.

В конце июля Ярмак сообщал, что полеты в Симферопольском районе над Черным морем под ответственностью Украины начала выполнять авиакомпания Wizz Air Hungary вслед за своей дочерней компанией Wizz Air Abu Dhabi.

На опубликованных им картах маршрутов видно, что речь идет о полетах над Черным морем рядом с Крымом, но не над самим оккупированным полуостровом.

Глава "Украероруху" подчеркнул, что среди преимуществ использования воздушного пространства под ответственностью Украины – безопасность полетов и качественные аэронавигационные услуги, которые подтверждены европейским и американским регуляторами по безопасности авиации, а также кратчайшие маршруты и экономия времени и горючего.