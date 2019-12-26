Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

"Украерорух" потерял 19 млрд грн из-за аннексии Крыма и оккупации части Донбасса – и.о. главы

В 2013 году общий объем полетов в воздушном пространстве Украины составил 530 тыс., в 2018 году – около 300 тыс., сообщил и.о. директора "Украероруху" Андрей Ярмак.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Количество транзитных полетов с 2013 года сократилось, сообщил Ярмак
Количество транзитных полетов с 2013 года сократилось, сообщил Ярмак
Фото: pixabay.com

С 2014 года Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украерорух") недополучило около 19 млрд грн из-за сокращения транзитных перелетов. Об этом в интервью "НВ Бизнес", которое вышло 26 декабря, сказал и.о. директора "Украероруху" Андрей Ярмак.

По его словам, самым благоприятным для "Украероруху" был 2013 год.

"Тогда компания обслужила более 530 тыс. полетов в воздушном пространстве Украины. Но чтобы проанализировать потери, нужно понимать структуру этого показателя. Наибольшая доля приходилась на транзитные полеты – 65%. И в основном это полеты в Симферопольском районе полетной информации (FIR) из Европы в страны Юго-Восточной Азии. Эти воздушные трассы имели наибольший экономический эффект", – сказал он.

Ярмак напомнил, что после аннексии Крыма в марте 2014 года Госавиаслужба закрыла воздушное пространство над полуостровом и транзитные потоки сместились южнее, к берегам Турции.

Также после авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года было частично закрыто воздушное пространство над восточной частью Украины.

"После событий 2014 года в структуре полетов большая часть – это полеты в/из Украины. Транзитные потоки в новой структуре сейчас составляют не более 40%. Если в 2013 году общий объем составил 530 тыс. полетов, то в 2018 году – всего около 300 тыс. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти в три раза. Наши общие недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно в 19 млрд грн", – заявил он.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В ноябре 2015 года Кабмин запретил транзитные полеты всех без исключения российских авиакомпаний в украинском авиапространстве.

Теги: Россия, Крым, Украина, Луганская область, Донецкая область, воздушное пространство, война в Украине, Украерорух, Андрей Ярмак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Алеся Шамбур поделилась своими стихами
Алеся Шамбур поделилась своими стихами G
  Бибер прервал творческий отпуск и объявил о туре. Видео
  Бибер прервал творческий отпуск и объявил о туре. Видео
50-летняя Лопес показала пятую точку в лосинах
50-летняя Лопес показала пятую точку в лосинах
  Умерла автор саундтрека к сериалу "Друзья" Уиллис
  Умерла автор саундтрека к сериалу "Друзья" Уиллис
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS