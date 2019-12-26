"Украерорух" потерял 19 млрд грн из-за аннексии Крыма и оккупации части Донбасса – и.о. главы

В 2013 году общий объем полетов в воздушном пространстве Украины составил 530 тыс., в 2018 году – около 300 тыс., сообщил и.о. директора "Украероруху" Андрей Ярмак.

С 2014 года Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украерорух") недополучило около 19 млрд грн из-за сокращения транзитных перелетов. Об этом в интервью "НВ Бизнес", которое вышло 26 декабря, сказал и.о. директора "Украероруху" Андрей Ярмак.

По его словам, самым благоприятным для "Украероруху" был 2013 год.

"Тогда компания обслужила более 530 тыс. полетов в воздушном пространстве Украины. Но чтобы проанализировать потери, нужно понимать структуру этого показателя. Наибольшая доля приходилась на транзитные полеты – 65%. И в основном это полеты в Симферопольском районе полетной информации (FIR) из Европы в страны Юго-Восточной Азии. Эти воздушные трассы имели наибольший экономический эффект", – сказал он.

Ярмак напомнил, что после аннексии Крыма в марте 2014 года Госавиаслужба закрыла воздушное пространство над полуостровом и транзитные потоки сместились южнее, к берегам Турции.

Также после авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года было частично закрыто воздушное пространство над восточной частью Украины.

"После событий 2014 года в структуре полетов большая часть – это полеты в/из Украины. Транзитные потоки в новой структуре сейчас составляют не более 40%. Если в 2013 году общий объем составил 530 тыс. полетов, то в 2018 году – всего около 300 тыс. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти в три раза. Наши общие недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно в 19 млрд грн", – заявил он.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В ноябре 2015 года Кабмин запретил транзитные полеты всех без исключения российских авиакомпаний в украинском авиапространстве.