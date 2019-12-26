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МАУ является единственной компанией, у которой есть задолженность перед "Украерорухом" – глава ведомства

Исполняющий обязанности директора "Украероруху" Андрей Ярмак заявил, что размер долга "Международных авиалиний Украины" ежедневно меняется, так как компания продолжает оказывать услуги авиаперевозчику.

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МАУ может обанкротиться, если не оплатит долги
МАУ может обанкротиться, если не оплатит долги
Фото: ЕРА

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" является единственной компанией, у которой есть задолженность перед "Украерорухом". Об этом 25 декабря в интервью "НВ Бизнес" сообщил и.о. директора компании "Украерорух" Андрей Ярмак.

По его словам, остальные авиакомпании регулярно оплачивают все счета.

Ярмак отказался называть размер задолженности МАУ, так как сумма оспаривается в судах. Он добавил, что в долг входят штрафные санкции, просроченные и текущие платежи, так как компания продолжает оказывать услуги авиаперевозчику. По словам Ярмака, сумма долга постоянно меняется.

По данным "НВ Бизнес", размер долга МАУ приближается к отметке 1 млрд грн.

В 2018 году убытки МАУ выросли почти в девять раз.

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что финансовые потери авиаперевозчика связаны с неблагоприятной политикой государства, в результате чего компания оказалась в худших условиях, чем ее международные конкуренты.

4 ноября министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что МАУ обанкротится, если не расплатится с долгами.

Теги: МАУ, авиалинии, штраф, долги, Украерорух, авиакомпания, Андрей Ярмак
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