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"Украерорух" назвал топ-10 авиакомпаний по количеству выполненных в Украине полетов в 2020 году

В 2020 году наибольшее количество авиарейсов в воздушном пространстве Украины выполнено турецкими авиалиниями Turk Hava Yollari, сообщает пресс-служба "Украероруху".

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В 2020 году в Украине было выполнено на 57,6% меньше авиарейсов, чем в 2019-м
В 2020 году в Украине было выполнено на 57,6% меньше авиарейсов, чем в 2019-м
Фото: depositphotos.com

Пресс-служба "Украероруху" в Facebook назвала топ-10 авиакомпаний по количеству выполненных в Украине полетов в 2020 году.

Первое место в этом списке заняли турецкие авиалинии. Turk Hava Yollari выполнили 14 623 полета.

В лидерах также "Международные авиалинии Украины" – 14 406 полетов, и белорусская Belavia – 10 644 полета.

Следом идут венгерский лоукостер Wizz Air (9151 полет), украинские Wind Rose (8511) и SkyUp (8434), польские Polish Airlines (6260), ирландский лоукостер Ryanair (5965), украинские Azur Air (4663) и турецкие Pegasus Hava Tasimaciligi (3446).

https://www.facebook.com/UkSATSE.official/posts/5202791589745880

По данным "Украероруху", в 2020 году в Украине было выполнено на 57,6% меньше авиарейсов, чем в 2019-м. При этом украинские авиакомпании выполнили в прошлом году 49 733 полета (это на 54,7% меньше, чем за 2019 год), иностранные – 92 314 полетов (-59,1%).

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта 2020 года. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации разработала три сценария восстановления авиасообщения, сокращенного из-за пандемии коронавируса.

Теги: Украина, авиалинии, Wizz Air, авиарейсы, Украерорух, Ryanair, авиакомпания, лоукостер, SkyUp
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