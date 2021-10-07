Авиатрафик в Украине вышел на уровень 76% от докризисного показателя – "Украерорух"

В минувшем месяце "Украерорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 26 241 рейс (76% от сентябрьского объема докризисного 2019 года).

Украинские авиакомпании выполнили 9614 полетов (на 11,1% меньше по сравнению с сентябрем 2019-го), иностранные авиакомпании – 16 627 полетов (меньше на 29,8%).

Внутренние полеты – 3112 рейсов (+14,5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), международные – 13 728 рейсов (-12,6%), транзитные – 9401 рейс (-41,5%).

"Оживление трафика в небе над Украиной – это совокупность нескольких факторов: сезонность спроса на авиаперевозки, принятие новых реалий и правил путешествий авиапассажирами и результат нашей системной работы с авиаперевозчиками по использованию транзитного потенциала воздушного пространства Украины", – отметил руководитель "Украероруху" Андрей Ярмак.

Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины в 2021 году следующая: август – 29 048 рейсов, июль – 26 952 рейса, июнь – 21 113 рейсов, май – 16 986 рейсов, апрель – 13 661 рейс, март – 12 160 рейсов, февраль – 8758 рейсов, январь – 9842 рейса.