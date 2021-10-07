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Авиатрафик в Украине вышел на уровень 76% от докризисного показателя – "Украерорух"

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В минувшем месяце "Украерорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 26 241 рейс
В минувшем месяце "Украерорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 26 241 рейс
Фото: depositphotos.com

В сентябре авиатрафик в Украине восстановился до 76% от уровня, который был до кризиса, связанного с коронавирусом. Об этом 7 октября в Facebook сообщила пресс-служба "Украероруху".

В минувшем месяце "Украерорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 26 241 рейс (76% от сентябрьского объема докризисного 2019 года).

Украинские авиакомпании выполнили 9614 полетов (на 11,1% меньше по сравнению с сентябрем 2019-го), иностранные авиакомпании – 16 627 полетов (меньше на 29,8%).

Внутренние полеты – 3112 рейсов (+14,5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), международные – 13 728 рейсов (-12,6%), транзитные – 9401 рейс (-41,5%).

"Оживление трафика в небе над Украиной – это совокупность нескольких факторов: сезонность спроса на авиаперевозки, принятие новых реалий и правил путешествий авиапассажирами и результат нашей системной работы с авиаперевозчиками по использованию транзитного потенциала воздушного пространства Украины", – отметил руководитель "Украероруху" Андрей Ярмак.

Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины в 2021 году следующая: август – 29 048 рейсов, июль – 26 952 рейса, июнь – 21 113 рейсов, май – 16 986 рейсов, апрель – 13 661 рейс, март – 12 160 рейсов, февраль – 8758 рейсов, январь – 9842 рейса.

https://www.facebook.com/UkSATSE.official/posts/6555925761099116

Контекст:

По данным "Украероруху", в 2020 году в Украине было выполнено на 57,6% меньше авиарейсов, чем в 2019-м. При этом украинские авиакомпании выполнили в прошлом году 49 733 полета (это на 54,7% меньше, чем за 2019 год), иностранные – 92 314 полетов (-59,1%).

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта 2020 года. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации разработала три сценария восстановления авиасообщения, сокращенного из-за пандемии коронавируса.

Теги: Украина, авиация, авиарейсы, авиаперевозки, Украерорух, авиакомпания, Андрей Ярмак, авиасообщение
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